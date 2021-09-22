Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года», — напомнил он.

Перерасчет происходит ежегодно 1 апреля. Размер индексации в 2022-м определяется как отношение величины прожиточного минимума за 2021 год к аналогичной величине за 2020-й.

Эти виды выплат положены гражданам, которые не имеют достаточно трудового стажа для страховой пенсии. Также их получают инвалиды и дети без кормильца. Если социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, государство назначает соцдоплату.

В 2021 году социальные пенсии проиндексировали на 3,4%.