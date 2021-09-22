СберБанк и группа компаний «ФСК» запускают новую программу субсидирования ипотеки без господдержки, в рамках которой применяются ставки от 2,5%. Условия распространяются как на готовое, так и на строящееся жилье, уточняется в сообщении «Сбера».

Согласно условиям программы, ставка фиксируется на весь срок кредитования, который составляет от 13 до 20 лет. Первоначальный взнос — от 10% стоимости объекта недвижимости. Для клиентов предусмотрены три опции на выбор, позволяющие снизить банковскую ставку и ежемесячный платеж.



«Например, при покупке однокомнатной квартиры в ЖК «Датский квартал» стоимостью 7,3 млн рублей в ипотеку на 20 лет с первоначальным взносом 1,287 млн рублей ежемесячный платеж по ставке 2,5% составит 38 650 рублей», — указано в релизе.