Почти половина дополнительного роста экономики для достижения целевых темпов должна быть обеспечена за счет повышения доходов граждан. Об этом, как сообщили в Минэкономразвития России, заявил глава ведомства Максим Решетников на «правительственном часе» в Совете Федерации, посвященном прогнозу социально-экономического развития РФ.

Как отметил министр, хотя прогноз сформирован до 2024 года, работа ведется уже «с прицелом» на 2030 год, то есть на достижение национальных целей развития, поставленных президентом. «Ключевым условием должен стать устойчивый экономический рост. По нашей оценке, его инерционный темп до 2030 года составит чуть больше 2% в год. Президент поставил задачу — не ниже 3% в год. Поэтому главное сейчас — сократить этот разрыв и достичь целевого сценария», — подчеркнул он.

«Почти половина дополнительного роста экономики — это рост доходов населения», — указал Решетников. Добиться этого планируется, во-первых, снижением безработицы и выводом на рынок труда экономически неактивного населения, а также сокращением неформальной занятости.

Стабилизация на рынке труда при растущем спросе и снижении потока внешних мигрантов дает возможность переходить от краткосрочных мер поддержки занятости к долгосрочным, продолжил глава МЭР. «Сейчас стоит задача не создавать рабочие места любой ценой, а бороться с застойной безработицей. Сокращать низкооплачиваемые и неэффективные рабочие места, в том числе в бюджетном секторе. Проводить легализацию рынка труда. Стимулировать рост заработных плат, в том числе (что уже сделано) за счет привязки МРОТ к медианной заработной плате», — перечислил он направления работы.

Минтруд: засидевшиеся без работы россияне получат сопровождение Россияне, которые долго не могут найти работу, получат индивидуальное сопровождение. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Второй трек — рост реальной заработной платы. «Он будет связан не только с инвестициями, технологическим обновлением производства, но и с повышением производительности труда, сокращением непроизводительных издержек бизнеса», — пояснил министр. Речь идет о неактуальных и устаревших требованиях, отмене бумажного документооборота, избыточных проверок контролирующих органов.

Третье условие роста доходов — увеличение предпринимательских доходов, в том числе за счет мер нацпроекта по поддержке МСП, подчеркнул Решетников.

Четвертое условие — фиксация минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума на уровне не ниже медианной зарплаты и медианного дохода. «Вчера в правительство внесен законопроект, по которому минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет на 6,4%», — напомнил он.



Власти уточнили число «бенефициаров» повышения МРОТ С повышением минимального размера оплаты труда, запланированным на следующий год, вырастут зарплаты почти у 3 млн россиян. Такую оценку представил на заседании правительства во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

«На опережающий рост доходов низкодоходных групп направлены и стратегические инициативы адресной помощи — социальное казначейство и, главное, президентские выплаты по поддержке семей с детьми», — добавил руководитель МЭР.