В России большинство офисных сотрудников (74%) регулярно обедают на работе, причем основная часть из них тратит на обеды 10—20% от зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования онлайн-ретейлера «Самокат» и сервиса «Работа.ру», опубликованные накануне в РБК .

Согласно проведенному исследованию, каждый второй недоволен условиями, предоставляемыми работодателем. «Только у 28% офисных сотрудников на работе есть собственная столовая, 12% из них обеды компенсирует работодатель. У почти трети опрошенных (30%) в офисе есть только кухня для хранения и разогрева еды», — говорится в сообщении.

Треть офисных сотрудников призналась, что на их работе отсутствуют условия для обеда, поэтому 31% работников заказывают доставку готовой еды и продуктов.

Большинство работников тратят на обеды 10—20% от зарплаты, каждый пятый — менее 10%, каждый десятый — около 30% зарплаты. Для того чтобы сократить расходы на еду в офисе, 38% респондентов приносят еду из дома.

При этом 29% опрошенных высказали желание, чтобы работодатель компенсировал их расходы на обед. Еще 13% офисных сотрудников считают, что руководство должно заказывать доставку еды в офис, а 11% хотели бы получать от работодателей скидки и промокоды на заказ еды и продуктов.



Опрос был проведен в сентябре среди более чем 6 тыс. сотрудников российских компаний во всех регионах страны.