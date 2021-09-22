Минфин внес в правительство законопроект, вводящий новый порядок исчисления налога на прибыль организаций с привязкой к размеру выплаченных дивидендов и инвестиций, сообщил ТАСС источник, знакомый с текстом законопроекта. Как следует из проекта поправок, который имеется в распоряжении ТАСС, новая формула может увеличивать налог на прибыль для некоторых организаций с 20% до 25—30%.

Согласно проекту документа, в Налоговом кодексе появится новая статья, которая определяет ставку налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет. Вводится показатель ПНП, который рассчитывается «как разница между суммой дивидендов, выплаченных налогоплательщиком за налоговый период и четыре непосредственно предшествующих ему налоговых периода, и суммой осуществленных за указанный период расходов, формирующих первоначальную стоимость основного средства». Размер чистых активов организации определяется по бухгалтерской отчетности организации. Таким образом, документ вводит привязку ставки налога к дивидендам за последние пять лет и инвестициям.

Правительство и бизнес достигли компромисса в вопросе налогообложения металлургов Четырехдневный марафон встреч металлургов с представителями правительства по поводу режима налогообложения добывающей отрасли вышел на финишную прямую: в субботу первый вице-премьер Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов провели совещание, где были подведены итоги обсуждения, пишут «Ведомости» , уточняя, что сторонам удалось в значительной степени сблизить свои позиции.

Если коэффициент ПНП меньше единицы, то налог на прибыль в части, зачисляемой в бюджет, остается неизменным. Если он составляет от 1 до 2, то размер ставки, зачисляемой в бюджет, увеличивается с 3% до 8%. Согласно НК, действующая ставка налога на прибыль в России — 20%, из которых 3% зачисляются в федеральный бюджет, а 17% — в бюджеты субъектов РФ. Таким образом, итоговая ставка налога на прибыль может увеличиваться до 25%.

Если ПНП больше 2, то часть, зачисляемая в бюджет, увеличивается с 3% до 13%, а итоговая ставка налога на прибыль — до 30%.

Новая статья не применяется к компаниям, которые за предыдущие пять лет выплатили суммарно меньше 5 млрд рублей дивидендов. Ее действие также не распространяется на госкорпорации и компании, в которых те владеют долей более 50%. Выводятся из-под влияния новой статьи организации, в которых доля прямого участия физлиц превышает 50%.



Министр финансов Антон Силуанов на брифинге 21 сентября объяснял журналистам, что ретроспективный механизм обложения по налогу на прибыль несет стимулирующий характер, а не фискальный. «По налогу на прибыль мы не ставим каких-то фискальных целей, чисто стимулирующая инвестировать мера», — сказал он. Министр добавил, что эта мера затронет «единицы компаний», но отказался их назвать.