Минфин внес в правительство законопроект, вводящий новый порядок исчисления налога на прибыль организаций с привязкой к размеру выплаченных дивидендов и инвестиций, сообщил ТАСС источник, знакомый с текстом законопроекта. Как следует из проекта поправок, который имеется в распоряжении ТАСС, новая формула может увеличивать налог на прибыль для некоторых организаций с 20% до 25—30%.

Согласно проекту документа, в Налоговом кодексе появится новая статья, которая определяет ставку налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет. Вводится показатель ПНП, который рассчитывается «как разница между суммой дивидендов, выплаченных налогоплательщиком за налоговый период и четыре непосредственно предшествующих ему налоговых периода, и суммой осуществленных за указанный период расходов, формирующих первоначальную стоимость основного средства». Размер чистых активов организации определяется по бухгалтерской отчетности организации. Таким образом, документ вводит привязку ставки налога к дивидендам за последние пять лет и инвестициям.

Правительство и бизнес достигли компромисса в вопросе налогообложения металлургов

Четырехдневный марафон встреч металлургов с представителями правительства по поводу режима налогообложения добывающей отрасли вышел на финишную прямую: в субботу первый вице-премьер Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов провели совещание, где были подведены итоги обсуждения, пишут «Ведомости», уточняя, что сторонам удалось в значительной степени сблизить свои позиции.

Если коэффициент ПНП меньше единицы, то налог на прибыль в части, зачисляемой в бюджет, остается неизменным. Если он составляет от 1 до 2, то размер ставки, зачисляемой в бюджет, увеличивается с 3% до 8%. Согласно НК, действующая ставка налога на прибыль в России — 20%, из которых 3% зачисляются в федеральный бюджет, а 17% — в бюджеты субъектов РФ. Таким образом, итоговая ставка налога на прибыль может увеличиваться до 25%.

Если ПНП больше 2, то часть, зачисляемая в бюджет, увеличивается с 3% до 13%, а итоговая ставка налога на прибыль — до 30%.

Новая статья не применяется к компаниям, которые за предыдущие пять лет выплатили суммарно меньше 5 млрд рублей дивидендов. Ее действие также не распространяется на госкорпорации и компании, в которых те владеют долей более 50%. Выводятся из-под влияния новой статьи организации, в которых доля прямого участия физлиц превышает 50%.

Министр финансов Антон Силуанов на брифинге 21 сентября объяснял журналистам, что ретроспективный механизм обложения по налогу на прибыль несет стимулирующий характер, а не фискальный. «По налогу на прибыль мы не ставим каких-то фискальных целей, чисто стимулирующая инвестировать мера», — сказал он. Министр добавил, что эта мера затронет «единицы компаний», но отказался их назвать.

Минфин предложил варианты увеличения налога на прибыль

Минфин предлагает повысить налог на прибыль на 5—10 процентных пунктов, до 25—30%, для тех компаний, которые за пять предшествующих лет платили больше дивидендов, чем инвестировали. Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с предложениями ведомства. Но, по их словам, в документах Минфина не уточняется, каких именно отраслей они могут коснуться.