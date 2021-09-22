ВТБ запустил новый интернет-банк для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса. Как отмечается в сообщении ВТБ, «это позволит банку перевести работу с компаниями в digital-каналы и сократить время обслуживания предпринимателей».

В интернет-банке «ВТБ Бизнес» клиентам доступно более 50 банковских и небанковских продуктов и услуг для старта, развития бизнеса и оптимизации бизнес-процессов. Речь идет, в частности, о проведении расчетов, оформлении депозитов, получении кредитов для бизнеса онлайн, цифровых продуктах и онлайн-сервисах для импортеров и экспортеров, оформлении банковских гарантий и других опциях.

«Пользователи могут работать дистанционно от момента подключения до желаемого результата (например, получения средств по кредиту на расчетный счет). В случае возникновения вопросов предприниматели могут получить мгновенный ответ в чат-боте, сегодня 55% всех обращений через этот канал коммуникации обрабатываются автоматически», — говорится в релизе.

Там подчеркивается, что новый интернет-банк реализован на омниканальной платформе, которая позволяет обеспечить бесшовное обслуживание клиентов. Теперь предприниматель может начать операцию и общение с банком в одном канале, а завершить — в другом. Например, клиент приступает к оформлению платежа в интернет-банке, а заканчивает его в мобильном банке «ВТБ Бизнес Lite».

В ВТБ планируют завершить перевод клиентов в новый интернет-банк в начале следующего года.

Мобильный банк «ВТБ Бизнес Lite» доступен для скачивания в App Store, Google Play и AppGallery.

Отдельно ВТБ объявил в среду о запуске рекламной кампании в поддержку нового интернет- и мобильного банка для бизнеса.



В основу сюжета ТВ-ролика легла ранее заявленная креативная концепция «Помогаем делом». Ключевым лицом кампании снова стал актер, продюсер, автор и исполнитель песен Семен Слепаков. Он демонстрирует, как с новым интернет- и мобильным банком можно оформить продукты и сервисы для бизнеса дистанционно в один клик — буквально «одним пальцем». Герой ролика помогает шеф-повару пиццерии оперативно получить виртуальную бизнес-карту и оформить экспресс-кредит. Одновременно с запуском рекламной кампании на ТВ в Интернете стартовала авторская песня Слепакова.