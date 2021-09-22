Консервативный вариант прогноза социально-экономического развития экономики России, подготовленный Минэкономразвития, является более реалистичным, чем базовый. Об этом заявил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев в ходе правительственного часа по прогнозу социально-экономического развития страны на 2022—2024 годы.

«По мнению Счетной палаты, консервативный вариант прогноза в отношении внутренних условий представляется более реалистичным, чем базовый вариант», — сказал Зайцев, отметив, что опыт прошедших кризисов показал необходимость разработки рисковых сценариев, предполагающих резкое ухудшение внешних и внутренних условий экономического развития.

«Опыт кризиса 2014—2016 годов и коронакризиса 2020 года показал необходимость и важность разработки полноценного рискового сценария, предполагающего резкое ухудшение внешних и внутренних условий экономического развития. О разработке такого стресс-сценария Счетная плата говорит уже неоднократно», — отметил аудитор.

При этом при пандемии экономика России оказывается в зоне высокой неопределенности.

«В ситуации сохранения пандемии мы оказываемся в зоне высокой неопределенности и считаем, что в указанных условиях разработанный прогноз можно использовать как ориентир для проекта бюджета. Однако от правительства в рамках его полномочий потребуется гибкая политика реагирования на факторы, которые будут выявляться по ходу развития экономической ситуации в 2022 году», — подчеркнул Зайцев.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития РФ подготовило два варианта прогноза социально-экономического развития экономики страны.