Банк России установил официальные курсы валют на 23 сентября.

Курс доллара опустился на 32,61 копейки, составив 72,8806 рубля (73,2067 рубля на 22 сентября). Курс евро снижен на 36,79 копейки до 85,4889 рубля (85,8568 рубля на 22 сентября).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 14:29 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 72,79 рубля (минус 30 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 85,4 рубля (минус 24 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 72,72—73,09 рубля за доллар и 85,33—85,75 рубля за евро.