Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности РГС Банка на уровне «ruBBВ+» и изменило прогноз по рейтингу на «позитивный», сообщается в релизе агентства. Ранее по рейтингу был «стабильный» прогноз.

«Рейтинг обусловлен адекватными рыночными позициями и уровнем достаточности капитала на фоне слабой операционной эффективности, удовлетворительной оценкой качества активов, адекватной позицией по ликвидности, а также приемлемой оценкой корпоративного управления. В качестве фактора поддержки агентством учитывается высокая вероятность получения банком финансирования со стороны материнской структуры в случае возникновения необходимости», — поясняют аналитики «Эксперт РА».

Аналитики отмечают, что установление «позитивного» прогноза по рейтингу обусловлено ожиданиями агентства по дальнейшему усилению рыночных позиций банка на фоне роста бизнеса, а также повышению операционной эффективности и выходу на устойчивую прибыльность деятельности в 2022 году. Реализация указанных планов с высокой вероятностью позволит на среднесрочном горизонте повысить рейтинг банка при неухудшении прочих финансовых метрик, в том числе качества кредитного портфеля, капитальной позиции и уровня ликвидности.

Как напоминают в агентстве, РГС Банк — средний по величине активов столичный банк. С 2019 года бизнес-модель банка трансформировалась с фокусом на развитие автокредитования и комплексного обслуживания компаний из сферы автобизнеса. Головной офис расположен в Москве, также банк располагает восемью филиалами, 19 дополнительными и 59 операционными офисами. Банк является дочерней компанией банка «ФК Открытие» (подконтролен Банку России) и входит в состав банковской группы.

«Эксперт РА» обращает внимание на то, что у банка отмечается улучшение конкурентных позиций за счет агрессивного масштабирования бизнеса (на 1 августа 2021 года банк занимает 55-е место по размеру активов в банковской системе РФ против 97-го места годом ранее). В рассматриваемом периоде фокус развития банка был в первую очередь направлен на рост автокредитования, что привело к заметному укреплению позиций банка в этом сегменте (на 1 июля 2021 года пятое место по величине портфеля автокредитов против десятого места годом ранее). Вместе с тем агентство по-прежнему учитывает потенциальные риски обесценения кредитов физлиц, которые могут реализоваться в значимом для финансового состояния банка объеме на фоне как фактического активного роста розничного кредитного портфеля (в 1,6 раза до 85,4 млрд рублей за период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года), так и запланированного в период до 2023 года. При этом диверсификации бизнеса банка по сегментам и объектам крупного кредитного риска оценивается как высокая.

«Агентством отмечается снижение уровня достаточности капитала и буфера абсорбции убытков в связи с активным ростом бизнеса (за период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года значение норматива Н1.0 сократилось с 20,1% до 14,5%; буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.1 снизился с 16,9% до 8,3% базы активов и внебалансовых обязательств под риском). Агентство отмечает, что для успешной реализации стратегии развития банку потребуется дополнительный капитал, который планируется привлекать по мере необходимости от материнской структуры, что позволит поддерживать нормативы достаточности собственных средств на комфортном уровне на горизонте планирования», — говорится в сообщении.