Банк России призывает навести порядок с оборотом персональных данных: сейчас они почти в открытом доступе, что помогает мошенникам, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.
«Одна из причин, почему у нас так развито телефонное мошенничество, — в других странах меньше, даже где сопоставимый уровень технологий, — у нас персональные данные практически в открытом доступе. Все получают эти данные», — сказала Набиуллина.
В результате мошеннику, который легко получает сведения о потенциальной жертве, проще вызвать доверие, пояснила она.
«С персональными данными, с их оборотом, защитой, на мой взгляд, нужно наводить порядок», — заключила глава ЦБ.
Банк России, Минцифры и операторы связи раскритиковали идею Общенародного фронта (ОНФ) обязать операторов бесплатно информировать граждан о звонках мошенников, пишут «Ведомости», уточняя, что в этом нет большого экономического смысла, так как пользователь должен сам решать, подключать ли ему услугу, ведь не всем она нужна, а операторы зарабатывают на этом.