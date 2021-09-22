Банк России призывает навести порядок с оборотом персональных данных: сейчас они почти в открытом доступе, что помогает мошенникам, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.

«Одна из причин, почему у нас так развито телефонное мошенничество, — в других странах меньше, даже где сопоставимый уровень технологий, — у нас персональные данные практически в открытом доступе. Все получают эти данные», — сказала Набиуллина.

В результате мошеннику, который легко получает сведения о потенциальной жертве, проще вызвать доверие, пояснила она.

«С персональными данными, с их оборотом, защитой, на мой взгляд, нужно наводить порядок», — заключила глава ЦБ.