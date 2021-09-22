Минфин России на аукционе в среду, 22 сентября, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 25085RMFS с датой погашения 24 сентября 2025 года. Размещенный объем выпуска составил 15 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса — 38,069 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97,875% от номинала, средневзвешенная цена — 97,875% от номинала. Доходность по цене отсечения — 7,14% годовых.