Минфин России на аукционе в среду, 22 сентября, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 25085RMFS с датой погашения 24 сентября 2025 года. Размещенный объем выпуска составил 15 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса — 38,069 млрд рублей.
Цена отсечения составила 97,875% от номинала, средневзвешенная цена — 97,875% от номинала. Доходность по цене отсечения — 7,14% годовых.
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|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
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|
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|
78.91%
|
10.03.2020
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