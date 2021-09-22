Глава Банка России Эльвира Набиуллина увидела риски смещения экономики России к периферии мировой экономики. Об этом она заявила во время выступления в Совете Федерации.

По словам Набиуллиной, характер экономики РФ связан с большим количеством так называемых коричневых компаний.

«И здесь важно не отстать, потому что в мире, где уровень экологичности предприятий станет в скором времени одним из основных факторов при принятии решений инвесторами, куда инвестировать, при принятии решений кредиторами, кому давать кредиты, мы просто можем потерять конкурентные преимущества, если вовремя этой темой не займемся, и сместимся к периферии мировой экономики. А это вовсе не то, чего мы заслуживаем как страна», — отметила она.

Глава ЦБ добавила, что это большой вызов и для экономики. «Мы понимаем, какую роль должен здесь сыграть финансовый сектор, потому что этот переход должен быть профинансирован», — уточнила она.

Набиуллина уверена, что для этого финансовые институты должны стать проводниками финансирования, поддерживая «зеленые» проекты и проекты трансформации. «Здесь есть несколько аспектов очень сложных, без решения которых мы не сможем продвигаться», — заключила глава Центробанка.