Центробанк выступил с предложением на законодательном уровне наделить регулятора полномочиями по установлению количественных ограничений на предоставление рискованных потребительских кредитов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.

По ее словам, в период восстановления российской экономики выросли выдачи необеспеченных кредитов, на что повлияли повысившиеся инфляционные ожидания и достаточно привлекательные ставки. Так, доля потребительских кредитов, выдаваемых на срок более пяти лет, выросла с 11% до пандемии до 21% во II квартале 2021 года. Для необеспеченных кредитов такие длительные сроки необоснованны, убеждена глава ЦБ.

«Мы видим, что уже происходит ухудшение стандартов потребительского кредитования. Например, доля заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 80% (а это значит, из своего ежемесячного дохода больше 80% человек должен тратить на обслуживание кредита, то есть это большая долговая нагрузка) выросла с 23% в начале пандемии до 30% во втором квартале этого года. И нас, конечно, это беспокоит. <…> Если ситуация будет развиваться неблагоприятно, многие заемщики не смогут обслуживать кредиты. Это риски и социальные, и финансовой стабильности», — заявила Набиуллина.

По ее словам, Центробанк, используя имеющиеся инструменты, охлаждает рынок. «Мы повысили, и с 1 октября будет новое повышение надбавок к рискованным потребительским кредитам. Возможно, мы будем вынуждены еще увеличить эти надбавки. Но все равно эти надбавки — это не идеальный инструмент», — сказала глава ЦБ.

Поэтому Центробанк выступил с предложением изменить законодательство, наделив Банк России полномочиями по установлению количественных ограничений на предоставление рискованных потребительских кредитов. «Мы сможем для банков ограничивать долю рискованных кредитов, при этом банки не будут «замораживать» капитал, как в случае с надбавками, а смогут использовать этот капитал для наращивания ипотеки и корпоративных кредитов», — пояснила Набиуллина.