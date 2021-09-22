Центробанк будет ужесточать поведенческий надзор, пока будут нарушаться права людей на «понятные, адекватные, честные финансовые продукты», заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.

«Банки часто до сих пор воспринимают наши меры по ограничению тех же потребительских кредитов или контроль за тем, как они продают финансовые услуги, не навязывают ли их, правильно ли раскрывают информацию людям, как игру в кошки-мышки, можно так назвать. Мы запретили одно, они придумали другое, по сути то же самое, только по форме другое. Нам это категорически не нравится. <…> На наш взгляд, права людей на понятные, адекватные, честные финансовые продукты в этом случае нарушаются», — подчеркнула Набиуллина.

Она отметила, что Центробанк считает защиту прав потребителей финансовых услуг важнейшим приоритетом. «Пока финансовая индустрия не поймет, что нас устраивает ситуация, когда взаимодействие финансовой организации и человека прозрачно и выгодно для обеих сторон, мы будем только ужесточать поведенческий надзор», — сказала она.

Для усиления контроля на финансовом рынке регулятор намерен использовать возможности, предоставленные Центробанку новыми законодательными нормами.

«Не так давно был принят очень важный, внесенный сенаторами закон об установлении правил продаж финансовых инструментов, вплоть до права запрета на продажи и требования обратного выкупа непрозрачных, невыгодных покупателям продуктов. Спасибо большое за этот закон. С 1 октября начнет работать инструмент тестирования неквалифицированных инвесторов, которые хотят приобретать сложные инструменты. <…> Мы понимаем, что здесь не только вопрос продажи непонятных финансовых продуктов потребителям, но и дополнительные навязанные услуги и страховки на стандартные финансовые продукты. Этот вопрос постоянно тоже ставится. И чтобы пресечь эту практику, был также принят закон о так называемом сквозном периоде охлаждения, когда человек в течение двух недель, когда понимает, что его ввели в заблуждение, обманули, может отказаться от любых сопутствующих услуг и получить свои деньги обратно. Чтобы люди видели честную стоимость кредита со всеми «накрученными» опциями, с середины следующего года вступит в силу требование об ограничении полной стоимости кредита по ипотеке. Мы считаем важным более широко смотреть на ПСК, чтобы банки не могли обходить наши ограничения и придумывать все новые способы добавить к конечной стоимости кредита», — отметила глава ЦБ.