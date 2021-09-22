В августе 2021 года жители России тратили на еду и основные товары повседневного спроса 42,3% своих расходов. Это на 1,3% меньше, чем год назад, и на 6,6%, чем в июле 2021-го, следует из индекса FMCG, опубликованного исследовательской компанией «Ромир».

В релизе поясняется, что FMCG Index — это показатель, демонстрирующий динамику доли затрат домохозяйств на продукты питания и непродуктовые категории товаров повседневного спроса в структуре всех затрат домохозяйства. Размер доли затрат на данный сегмент является одним из факторов, определяющих, к какой категории стран по степени благосостояния относится исследуемое население.

В июле 2021 года доля трат россиян на базовые товары оказалась выше, чем в доковидном 2019 году (40,7%), и ниже, чем в 2020 году (42,9%).

В исследовательской компании снижение в августе 2021 года к июлю пояснили сезонным фактором — началом школьного сезона. «Динамика против прошлого года также отрицательная, но стоит отметить, что уровень индекса в августе прошлого года находился на аномально высоком уровне», — отметила исполнительный директор «Ромир» Инна Караева.