Российские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику по итогам основной торговой сессии в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос к предыдущему закрытию на 1,52% и составил 4 030,98 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,13% — до отметки 1 747,31 пункта.

По итогам торговой сессии рост котировок продемонстрировали, в частности, акции «Норникеля» (плюс 1,62%), СберБанка (плюс 1,6%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 1,45%), «Газпрома» (плюс 1,1%), «Полюса» (плюс 0,7%), «Магнита» (плюс 0,53%), МТС (плюс 0,05%). Зафиксировано падение цены на акции Мосбиржи (минус 1,62%), «Яндекса» (минус 1,18%), Mail.ru (минус 0,07%).

«Индекс Мосбиржи сегодня уверенно рос, отыграв вслед за нефтяными котировками большую часть потерь понедельника. Способствовало восстановлению рынка улучшение глобальной конъюнктуры, вызванное новостями, которые ослабили опасения по китайскому застройщику China Evergrande Group, а также неплохая статистика по рынку жилья в США. <…> На наш взгляд, потенциал роста индекса Мосбиржи ограничен на фоне снижения объемов торгов. Опасаемся, что в случае объявления о сокращении программ выкупа ФРС сегодня вечером на рынках могут усилиться коррекционные настроения», — полагает ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов.

«На российском рынке в среду покупатели оказались в абсолютном большинстве. Все-таки стабильный внешний фон и ралли в нефти сыграли свою роль. Индекс Мосбиржи вырос к 4 030 пунктам и может двигаться в пределах 3 990—4 050 пунктов. Если драйв останется на площадках и завтра, мы вполне можем увидеть обновление локальных максимумов. Индекс РТС восстановился, практически нивелировав провалы последних дней», — отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.