Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,61 рубля, что на 47 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 85,23 рубля (минус 41 копейка).

В ходе сессии было проведено 31,6 тыс. сделок с долларом на 2 млрд долларов и 5,4 тыс. сделок с евро на 267,9 млн евро. Курсовые диапазоны составили 72,61—73,09 рубля за доллар и 85,23—85,74 рубля за евро.

«В среду настроения инвесторов на глобальных рынках заметно улучшились. Фондовые индексы США и Европы торговались в плюсе, цены на нефть росли, а индекс доллара снижался. Российский рубль извлекал из этого максимальную выгоду среди других валют на развивающихся рынках. <…> В ближайшее время внимание инвесторов будет приковано к итогам заседания ФРС, а также обновлению американским регулятором макропрогнозов (ВВП, инфляция и безработица). Если американскому ЦБ не удастся поддержать глобальный аппетит к риску, доллар быстро вернет отметку в 73 рубля и проследует в район 73,5 рубля. Если ничего страшного от ФРС рынки не услышат, пара доллар/рубль может закрепиться ниже 72,5 рубля с дальнейшим продвижением к 72 рублям», — отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.