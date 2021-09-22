Российские промышленные предприятия в 2020—2021 годах из-за дефицита низкооплачиваемой рабочей силы существенно повысили спрос на промышленных роботов, заявил генеральный директор российского филиала ведущего немецкого производителя роботов KUKA Robotics Дмитрий Капишников.

Согласно его прогнозу, до конца 2021 года продажи роботов для предприятий в России увеличатся на 20—30%.

«Причин много, но основная — это влияние ограничительных мер. Собственники предприятий осознали, что люди могут массово заболевать, кроме того, когда границы закрыли, перестали приезжать мигранты. А это огромный фактор в производстве, потому что те же предприятия мебельной отрасли — они в основном используют очень дешевую рабочую силу. Производства встали, они были вынуждены искать новых людей, а новые люди требовали гораздо больше денег. Роботы сразу стали более выгодными», — заявил Капишников на площадке Российской недели роботизации в Санкт-Петербурге.

До введения ограничительных мер в связи с пандемией основным драйвером внедрения роботов в российскую промышленность выступал машиностроительный сектор. Однако в 2020 году произошло ощутимое сокращение автомобильного производства, в связи с чем заводы снизили объемы заказов роботов. В этих условиях существенный рост спроса обеспечили предприятия пищевой индустрии, отметил Капишников. По его словам, за 2020 год KUKA Robotics за счет адаптации к этим изменениям рынка увеличила продажи своих промышленных роботов в РФ на 40%, до конца 2021 года ожидается рост портфеля заказов примерно еще на 40%.

Во время пандемии также обозначился тренд на расширение использования роботов в фармацевтике и медицине. Как пояснил управляющий директор немецкой компании Sick AG в России Денис Степанов, сегодня спрос на роботов в производстве увеличивается не за счет замены тяжелого ручного труда, а в тех областях, где машины превосходят человека в точности трудоемких операций.