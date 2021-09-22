Fitch Ratings присвоило Транскапиталбанку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «B» со «стабильным» прогнозом и рейтинг устойчивости «b», говорится в сообщении агентства.

Аналитики Fitch отмечают, что рейтинги Транскапиталбанка обусловлены его собственной кредитоспособностью, остаточными рисками, связанными с осуществляемой в настоящее время санацией Инвестторгбанка (ИТБ), существенным объемом незарезервированных обесцененных кредитов, значительным объемом взысканных активов и невысоким запасом основного капитала. Рейтинг устойчивости также принимает во внимание сбалансированную структуру фондирования, приемлемую ликвидность и адекватную прибыльность до отчислений в резервы под обесценение кредитов.

Обесцененные кредиты банка находились на высоком уровне в 31% от суммарных валовых кредитов на конец I квартала 2021 года ввиду существенного обесценения кредитного портфеля у ИТБ. Исключая портфель кредитов ИТБ, унаследованных с предыдущих периодов, данный показатель оценивался в 10%.

«Обесцененные кредиты на консолидированной основе лишь на 80% покрывались суммарными резервами под обесценение, поскольку, по информации, полученной от менеджмента, существуют приемлемые перспективы возвратности средств по кредитам в ряде случаев ввиду наличия твердого залогового обеспечения. В частности, розничные ипотечные кредиты составляли 17% от суммарных обесцененных кредитов», — указали аналитики.

Чистые кредиты составляли 39% от суммарных консолидированных активов банка на конец I квартала 2021 года, в то время как на ценные бумаги приходилось 37%. В агентстве отметили, что вложения в ценные бумаги несут низкий кредитный риск, поскольку это преимущественно суверенные облигации и корпоративные облигации, имеющие рейтинги. Облигации, учитываемые как ценные бумаги, удерживаемые до погашения, составляли 65% от всего объема, и рыночные ценовые колебания являются нейтральными для их балансовой стоимости.

Капитализацию Транскапиталбанка аналитики назвали неблагоприятным рейтинговым фактором. Регулятивный консолидированный показатель базового капитала составлял 5,6% на конец первого полугодия 2021 года, что ниже норматива. На этот же период отношение консолидированного показателя основного капитала по методологии Fitch к регулятивным активам, взвешенным по риску, с корректировкой Fitch было на уровне 7,8%. Обесцененные кредиты за вычетом резервов вместе с взысканными активами составляли 74% от основного капитала по методологии агентства. Прибыль от основной деятельности до отчислений в резерв под обесценение (без учета колебаний цен облигаций) оценивалась Fitch на уровне 3,5% от средних чистых кредитов в первом полугодии 2021 года (в годовом выражении), и, согласно прогнозам агентства, банк может увеличить покрытие обесцененных кредитов до 100% за счет прибыли до отчислений под обесценение за два года.

Фондирование у Транскапиталбанка, по оценке Fitch, является хорошо сбалансированным. Приблизительно половина фондирования у группы приходится на диверсифицированные розничные депозиты. Банк активно осуществляет на рынке операции РЕПО с ОФЗ (с Национальным клиринговым центром), на операции прямого РЕПО приходится еще 18%. Ликвидные активы (денежные средства и эквиваленты и не обремененные залогом облигации) за вычетом краткосрочных межбанковских обязательств покрывали клиентские счета на приемлемые, по оценке Fitch, 19% на конец первого полугодия 2021 года.

Аналитики сделали вывод, что Транскапиталбанк не может полагаться на чрезвычайную поддержку от государства с учетом ограниченной системной значимости банка. В будущем рейтинги банка могут быть снижены, если ухудшение качества активов, убытки от переоценки по рыночной стоимости, рост кредитования выше генерирования капитала за счет прибыли или повышение отчислений под обесценение кредитов обусловят существенное ослабление капитализации. Фактором, который может привести к повышению рейтингов, назван существенный прогресс с санацией ИТБ в сочетании со значительно меньшим обременением капитала незарезервированными обесцененными кредитами и взысканными активами.