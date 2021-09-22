Крупнейший банк Крыма — РНКБ сообщил о сбоях в работе сервисов, терминалов, банкоматов и мобильного приложения.

«Банк РНКБ сообщает о возможных ограничениях в работе банковских сервисов (банкоматов, терминалов самообслуживания, платежных терминалов и мобильного приложения) в среду, 22 сентября», — такое сообщение распространила пресс-служба банка.

На официальном сайте кредитного учреждения размещено сообщение , что работа сервисов восстановлена, однако РНБК предупреждает о возможных задержках некоторых платежей. «В ближайшее время проблема будет устранена», — указано в объявлении.