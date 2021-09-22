Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%», — отмечается в сообщении.

ФРС продолжит покупку казначейских облигаций не менее чем на 80 млрд долларов ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными, по крайней мере на 40 млрд ежемесячно. Однако, по мнению комитета, вскоре может потребоваться снижение темпов покупки активов, если развитие экономики в целом будет соответствовать его ожиданиям.



Одновременно ФРС понизила прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 5,9% с 7%.

При этом американский регулятор улучшил прогноз роста американской экономики на 2022 и 2023 годы — до 3,8% с 3,3% и до 2,5% с 2,4% соответственно. В 2024 году ВВП США прогнозируется на уровне 2%.

ФРС также повысила прогноз по инфляции в 2021 году до 4,2% с 3,4%, в 2022 году — до 2,2% с 2,1%. В 2023 и 2024 годах инфляция ожидается на уровне 2,2% и 2,1% соответственно.