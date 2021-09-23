Рубль немного укрепляется к ключевым иностранным денежным единицам на утренних валютных торгах в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:20 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 72,9 рубля, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на 8:19 равнялся 85,35 рубля (минус 9 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 72,66—73,27 рубля за доллар и 85,25—85,43 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.