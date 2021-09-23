Выпуском «зеленых» облигаций вслед за правительством Москвы заинтересовались власти Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края, пишут «Известия», ссылаясь на замминистра экономического развития Илью Торосова. Ранее столица первой из российских регионов разместила «зеленые» бонды объемом 70 млрд рублей. Полученные средства будут направлены на замену автобусного парка на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро. По словам Торосова, в этом году Москва разместит еще народные «зеленые» облигации на 5 млрд рублей. Сейчас объем российского рынка устойчивых облигаций составляет 118 млрд рублей, не считая эмиссии РЖД, в конце следующего года он достигнет 200 млрд, подчеркнул он.
В Томской области рассматривают возможность в дальнейшем осуществлять выпуски ESG-облигаций, но в программе заимствований в 2022-м ее нет. В Курской области также готовы изучить перспективы выпуска «зеленых» бондов для населения.
В ЦБ подчеркнули, что одной из своих задач видят создание возможностей для людей участвовать в улучшении условий жизни на планете. Субфедеральные «зеленые» бонды для физлиц как раз и дают такие возможности, считают в регуляторе. С учетом трендов в области устойчивого развития в мире и России ожидается существенное увеличение этого рынка в ближайшие несколько лет, уверены в ЦБ.
Минэкономразвития России планирует в ближайшее время заняться «переходными» облигациями, а также облигациями, привязанными к показателям устойчивого развития. Об этом заместитель министра экономического развития России Илья Торосов на международном банковском форуме «Банки России — XXI век», сообщила пресс-служба министерства.
Сегодня «зеленые» облигации — вопрос репутации эмитента, он принципиально важен для иностранных инвесторов и набирает все большую значимость для отечественных участников рынка, отметила директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова. Среди частных инвесторов фиксируется интерес к «зеленым» бондам, подчеркнул аналитик «Финам» Алексей Ковалев. Он считает, что для консервативных игроков вдолгую такие бумаги наиболее привлекательны.
Россия присоединяется к стремительно растущему рынку устойчивого долга, хоть и с некоторым отставанием, отметили в Национальном рейтинговом агентстве. Это долгосрочный тренд, и интерес к «зеленым» инструментам будет только возрастать, добавили там, обратив внимание, что глобальные климатические инициативы и стратегии по достижению углеродной нейтральности начнут скоро оказывать влияние на экономику и финсектор РФ. Замдиректора группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков спрогнозировал удвоение объема рынка «зеленых» и социальных облигаций в РФ к концу 2022 года. Пока такие бонды не дают эмитенту существенных финансовых выгод, только имиджевые, уверен эксперт.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ВымпелКом-1-об
ВымпелКом
|
78.91%
|
10.03.2020
погашение
|Купить
|
ВымпелКом-4-об
ВымпелКом
|
33.48%
|
10.03.2020
погашение
|Купить
|
ВымпелКом-2-об
ВымпелКом
|
27.82%
|
16.03.2020
погашение
|Купить
|
ДОМ.РФ-18-об
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК)
|
25.84%
|
15.07.2019
погашение
|Купить
|
Башнефть-4-об
Башнефть
|
21.29%
|
08.02.2019
погашение
|Купить