Выпуском «зеленых» облигаций вслед за правительством Москвы заинтересовались власти Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края, пишут «Известия» , ссылаясь на замминистра экономического развития Илью Торосова. Ранее столица первой из российских регионов разместила «зеленые» бонды объемом 70 млрд рублей. Полученные средства будут направлены на замену автобусного парка на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро. По словам Торосова, в этом году Москва разместит еще народные «зеленые» облигации на 5 млрд рублей. Сейчас объем российского рынка устойчивых облигаций составляет 118 млрд рублей, не считая эмиссии РЖД, в конце следующего года он достигнет 200 млрд, подчеркнул он.

В Томской области рассматривают возможность в дальнейшем осуществлять выпуски ESG-облигаций, но в программе заимствований в 2022-м ее нет. В Курской области также готовы изучить перспективы выпуска «зеленых» бондов для населения.

В ЦБ подчеркнули, что одной из своих задач видят создание возможностей для людей участвовать в улучшении условий жизни на планете. Субфедеральные «зеленые» бонды для физлиц как раз и дают такие возможности, считают в регуляторе. С учетом трендов в области устойчивого развития в мире и России ожидается существенное увеличение этого рынка в ближайшие несколько лет, уверены в ЦБ.

Минэкономразвития планирует запустить «переходные» и «зеленые» облигации Минэкономразвития России планирует в ближайшее время заняться «переходными» облигациями, а также облигациями, привязанными к показателям устойчивого развития. Об этом заместитель министра экономического развития России Илья Торосов на международном банковском форуме «Банки России — XXI век», сообщила пресс-служба министерства.

Сегодня «зеленые» облигации — вопрос репутации эмитента, он принципиально важен для иностранных инвесторов и набирает все большую значимость для отечественных участников рынка, отметила директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова. Среди частных инвесторов фиксируется интерес к «зеленым» бондам, подчеркнул аналитик «Финам» Алексей Ковалев. Он считает, что для консервативных игроков вдолгую такие бумаги наиболее привлекательны.

Россия присоединяется к стремительно растущему рынку устойчивого долга, хоть и с некоторым отставанием, отметили в Национальном рейтинговом агентстве. Это долгосрочный тренд, и интерес к «зеленым» инструментам будет только возрастать, добавили там, обратив внимание, что глобальные климатические инициативы и стратегии по достижению углеродной нейтральности начнут скоро оказывать влияние на экономику и финсектор РФ. Замдиректора группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков спрогнозировал удвоение объема рынка «зеленых» и социальных облигаций в РФ к концу 2022 года. Пока такие бонды не дают эмитенту существенных финансовых выгод, только имиджевые, уверен эксперт.