Для клиентов банка «Финам» стартовала программа лояльности «Cashback», позволяющая ее участникам — держателям дебетовых карт получать кэшбэк по каждой операции. Программа реализована на технологической платформе «ЦФТ-Лояльность», отмечает пресс-служба кредитной организации.



В банке сообщили, что в рамках программы лояльности кэшбэк в размере 1% начисляется по каждой операции, уточнив, что есть исключения (с ними можно ознакомиться в правилах, размещенных на сайте «Финама»). По итогам отчетного периода кэшбэк суммируется и перечисляется на карту клиента. При этом кэшбэк начисляется и выплачивается по операциям, совершенным как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств.

Информацию о начисленном кэшбэке клиент может получить в ДБО финансового учреждения, кроме того, банк уведомляет о размере уплаченного вознаграждения в СМС-сообщении.