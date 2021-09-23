СберБанк 23 сентября запустил вклад «Промо Управляй» с повышенной процентной ставкой. Об этом объявили в банке, уточнив, что диапазон ставок, в зависимости от суммы неснижаемого остатка, составит от 3,8% до 4,75% годовых.

Акция продлится до 31 октября 2021 года включительно.

Вклад «Промо Управляй» можно открыть на шесть или 12 месяцев. Средства можно вносить и снимать вплоть до выбранного пользователем неснижаемого остатка. «Неснижаемый остаток — 1 млн, 5 млн, 15 млн, 25 млн или 100 млн рублей, максимальная сумма не ограничена, валюта вклада — рубли. Открыть вклад можно только в офисах СберБанка», — уточняется в релизе кредитной организации.



«В этом промовкладе нам удалось объединить, казалось бы, несовместимые вещи: высокую ставку по вкладу и свободу использования средств на счете. Как правило, снимать средства с промовкладов нельзя, за исключением процентов, что неудобно, ведь деньги могут понадобиться в любой момент. Пополнение тоже зачастую невозможно. Вклад «Промо Управляй» обладает большей гибкостью: нужно только правильно выбрать неснижаемый остаток, после чего можно спокойно распоряжаться остальной суммой исходя из своих доходов и расходов, получая при этом гарантированный процентный доход», — комментирует директор дивизиона «Занять и сберегать» СберБанка Сергей Широков.