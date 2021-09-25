В Москве 25 сентября открылся пятый юбилейный Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате. Из любой точки страны слушатели смогут получить актуальную информацию об основных финансовых инструментах, узнать о тонкостях планирования личного и семейного бюджетов, разобраться в банковских услугах и изменениях в налоговом законодательстве.

Фестиваль начнется в 10:30 мск. Старт работы всех онлайн-площадок будет дан в 11:00 на официальном сайте фестиваля.

Для людей разных возрастов на фестивале представлен широкий спектр тем и активностей. Обучающие вебинары, лекции и мастер-классы разработаны на основе современных образовательных технологий и интерактивных методик.

Гражданам старшего поколения эксперты расскажут, как избежать хищения денежных средств с банковской карты и не попасть на уловки мошенников при трудоустройстве, как выглядят современные финансовые пирамиды и почему граждане все еще вкладывают в них сбережения, обсудят новые финансовые технологии и подскажут, как определить подлинность банкнот.

В качестве спикеров фестиваля выступят сотрудники и приглашенные эксперты департамента финансов Москвы, Банка России, кандидаты и доктора наук, преподаватели ведущих вузов столицы, а также предприниматели и общественные деятели.

Профильные эксперты дадут советы, как защитить свои права на финансовом рынке, помогут разобраться с налоговыми вычетами, расскажут, как открыть собственное дело, стать предпринимателем и грамотным инвестором.

Интересными как для детей, так и для их родителей будут и видеофильмы по истории денежных реформ в России, онлайн-лекторий, тематический эфир Московского образовательного телеканала с экспертными обсуждениями и обучающими программами. Слушатели узнают, что такое «зеленые» облигации, как реклама влияет на финансовое поведение и какие существуют финансовые инструменты для приумножения сбережений.

Для школьников и студентов на фестивале будут проводиться финансовые диктанты, увлекательные веб-квесты, квизы по финансовой грамотности и олимпиады по основам предпринимательства. Участники онлайн-площадок смогут проверить свои знания в области экономики и финансов, выполняя задания разных уровней сложности.