На Московской бирже 23 сентября начались торги биржевым паевым инвестиционным фондом «Райффайзен — Американские акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал». Об этом сообщила Мосбиржа, уточнив, что торговый код нового инструмента — RCUS.

«Портфель фонда повторяет структуру индекса S&P 500 полной доходности, в состав которого входят акции крупнейших компаний США, таких как Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, Visa», — поясняется в сообщении.

Фонд «Райффайзен — Американские акции» торгуется в долларах США и рублях. Инструмент доступен для приобретения как физическими лицами, так и институциональными инвесторами. Минимальная сумма инвестиций — 100 рублей. Комиссия за управление не превышает 1% от суммы инвестиций.

Маркетмейкером выступает инвестиционная компания «ВТБ Капитал Брокер».

Таким образом, общее число биржевых фондов УК «Райффайзен Капитал» на Московской бирже достигло пяти. В общей сложности на фондовом рынке Московской биржи обращаются 110 биржевых фондов, они запущены на бенчмарки, покрывающие порядка 50 стран. Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации, инструменты денежного рынка и товарные активы.



За январь — август 2021 года совокупный оборот по биржевым фондам составил 347,5 млрд рублей, чистый приток средств в биржевые фонды — 87 млрд. Совокупная стоимость чистых активов превысила 244,7 млрд рублей. Сделки с биржевыми фондами в 2021 году заключали свыше 3 млн частных инвесторов.