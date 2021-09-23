МТС Банк повысил максимальную ставку по накопительным счетам до 5,5%. Об этом на днях сообщили в кредитной организации.
Как указано в релизе, банк «повышает максимальную ставку до 5,5% по накопительным счетам на остаток собственных средств для зарплатных карт, дебетовых карт «МТС Деньги» и «МТС Деньги Weekend», а также для карт линейки «MTS Cashback». Проценты начисляются за каждый день размещения средств на счете и выплачиваются ежемесячно».
Как следует из материалов банка, накопительный счет создается клиенту автоматически при оформлении карты.
Максимальная ставка увеличена до 5,5% с 5% годовых. Доход по повышенной ставке начисляется на сумму до 300 тыс. рублей при условии неснижаемого ежедневного остатка от 10 тыс. рублей на накопительном счете в течение месяца. На сумму от 300 тыс. рублей включительно банк начисляет 3% годовых.
Клиенты могут пополнять счет и совершать переводы с накопительного и карточного счета на все счета и карты МТС Банка, а также в сторонние банки через мобильное приложение МТС Банка.
Условия действительны для действующих и новых клиентов банка.
Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток
|Название
|Проценты на остаток, %
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|до 5%
|0
|до 30%
|
Лиц.№ 316
|до 7%
|0
|до 2%
|
Лиц.№ 1326
|до 7,5%
|0
|до 10%
|
Лиц.№ 1000
|до 10%
|0 - 3 588
|до 10%
|
Лиц.№ 2766
|до 3,75%
|0
|до 20%
|
Лиц.№ 1885