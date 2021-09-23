МТС Банк повысил максимальную ставку по накопительным счетам до 5,5%. Об этом на днях сообщили в кредитной организации.

Как указано в релизе, банк «повышает максимальную ставку до 5,5% по накопительным счетам на остаток собственных средств для зарплатных карт, дебетовых карт «МТС Деньги» и «МТС Деньги Weekend», а также для карт линейки «MTS Cashback». Проценты начисляются за каждый день размещения средств на счете и выплачиваются ежемесячно».

Как следует из материалов банка, накопительный счет создается клиенту автоматически при оформлении карты.

Максимальная ставка увеличена до 5,5% с 5% годовых. Доход по повышенной ставке начисляется на сумму до 300 тыс. рублей при условии неснижаемого ежедневного остатка от 10 тыс. рублей на накопительном счете в течение месяца. На сумму от 300 тыс. рублей включительно банк начисляет 3% годовых.

Клиенты могут пополнять счет и совершать переводы с накопительного и карточного счета на все счета и карты МТС Банка, а также в сторонние банки через мобильное приложение МТС Банка.



Условия действительны для действующих и новых клиентов банка.