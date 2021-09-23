В правительстве приступили к проектировкам национального варианта углеродного налога – аналогичного разработанному в ЕС механизму сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников, а также собеседника, знакомого с ситуацией.

По словам собеседников, для обсуждения данной инициативы в правительстве в ближайшее время планируют создать рабочие группы с участием представителей бизнеса; ожидается, что разработка механизма займет год-полтора, пояснил один из чиновников.

Темпы развития климатической повестки могут ускориться в любой момент, никто не застрахован от неожиданных решений ЕС или США, отметил близкий к правительству собеседник; по словам источников, ключевая задача – подготовить национальное регулирование, достичь его признания на международном уровне и добиться зачета платежей за выбросы CO2 в России европейской системой углеродного контроля.

«Ни правительство, ни бизнес не заинтересованы в том, чтобы в ЕС взимали с российских экспортеров платежи по своему усмотрению, ключевая логика – опередить Евросоюз с разработкой национального регулирования, сделать его комфортным для бизнеса и добиться зачета российских мер наравне с европейскими», – пояснил близкий к правительству источник.

Экологический план EU Green Deal, представленный Еврокомиссией 14 июля, предполагает снижение к 2030 году выбросов углекислого газа на 55% к уровню 1990 года, ключевой механизм по достижению этого показателя – введение трансграничного углеродного налога (ТУН), который также называется механизмом пограничной корректировки углеродных выбросов (CBAM); пока в номенклатуру товаров, которые будут облагаться сбором, попали сталь, трубы, цемент, алюминий, удобрения и электроэнергия.