Правительство РФ одобрило проект федерального закона об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране, сообщается на сайте Кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в опубликованном списке решений по итогам заседания правительства.

В правительстве отметили, что в следующем году МРОТ вырастет на 6,4% до 13 617 рублей. В связи с этим будут увеличены зарплаты почти 3 млн жителей России.