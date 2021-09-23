Федеральная антимонопольная служба предписала «Магниту» и «Пятерочке» снизить цены на продукты в Подмосковье, следует из сообщения на сайте ведомства. Как поясняют антимонопольщики, АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»), занимая доминирующее положение в нескольких городских округах региона, установили более высокие цены на продукты питания, чем в других муниципальных образованиях.

«Московское областное УФАС России зафиксировало завышение в магазинах торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» розничных цен на одни и те же продовольственные товары в зависимости от занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных городских округов Подмосковья. Так, в некоторых муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превышала установленную в городских округах, в которых признаки доминирующего положения отсутствовали», — отмечается в сообщении ФАС.

Московское областное управление ФАС выдало компаниям «Агроторг» и «Тандер» предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен. Срок исполнения предупреждений — десять дней с момента получения. В противном случае УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением, предупреждают в ведомстве.

В ФАС напоминают, что граждане и хозяйствующие субъекты могут сообщать о фактах завышения торговыми сетями цен на социально значимые продуктовые товары на горячую линию .