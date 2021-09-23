ЦБ установил официальные курсы валют на 24 сентября.

Курс доллара опустился на 15,61 копейки, составив 72,7245 рубля (72,8806 рубля на 23 сентября). Курс евро понижен на 28,49 копейки до 85,204 рубля (85,4889 рубля на 23 сентября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 13:33 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,67 рубля (минус 30 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 85,13 рубля (минус 31 копейка).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 72,56—73,27 рубля за доллар и 85,09—85,43 рубля за евро.