Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2022—2024 годы. Решения, принятые на заседании 21 сентября, опубликованы на сайте Кабмина в четверг, 23 сентября.

«Одобрить проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — гласит одно из них.

Как уточняется в сообщении правительства, прогнозируется рост доходов федерального бюджета РФ в номинальном выражении до 25 трлн 21,9 млрд рублей в 2022 году, 25 трлн 540,2 млрд в 2023-м и 25 трлн 831,8 млрд в 2024-м. Расходы планируются на уровне 23 трлн 610,2 млрд в 2022-м, 25 трлн 105,5 млрд в 2023-м и 26 трлн 147,1 млрд рублей в 2024-м.

Одобрен и проект бюджета Пенсионного фонда России на следующие три года. Доходы бюджета ПФР на 2022 год прогнозируются в объеме 10 трлн 32,5 млрд рублей, на 2023 год — в объеме 10 трлн 592 млрд, на 2024-й год — в объеме 11 трлн 74,7 млрд, расходы — на уровне 10 трлн 154,85 млрд, 10 трлн 573,8 млрд и 11 трлн 167,4 млрд рублей соответственно.

«Указанный законопроект сформирован с учетом рассматриваемого в пакете с ним законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предусматривается передача Пенсионному фонду РФ полномочий по осуществлению отдельных пособий и других выплат (государственных пособий гражданам, имеющим детей, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования и др.), предоставление которых гражданам в настоящее время осуществляется регионами и Рострудом за счет средств федерального бюджета. Средства на реализацию данного законопроекта предусмотрены в законопроекте о бюджете ПФР в виде межбюджетного трансферта из федерального бюджета», — поясняют в Кабмине.

В числе прочего одобрены проекты бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета Фонда социального страхования на ближайшую трехлетку.

Также одобрены подготовленный Министерством экономического развития и другими органами исполнительной власти прогноз социально-экономического развития РФ на 2022—2024 годы и проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на этот же период.



Относительно проекта основных направлений ДКП отмечается, что документ «направлен на защиту и обеспечение устойчивости национальной валюты, что является одной из основных функций Банка России <…>. Банк России обеспечивает устойчивость национальной валюты посредством поддержания ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста, являющегося основной целью денежно-кредитной политики <...>».