Программа лояльности «СберСпасибо» и туристическая компания Pegas Touristik запустили акцию по списанию и накоплению бонусов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь участникам программы доступно списание бонусов на оплату услуг компании Pegas Touristik (до 99% от стоимости покупки), а за каждую покупку клиентам будет начислено 3% от стоимости бонусами. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно применить бонусы при оплате заказов у туроператора Pegas Touristik», — говорится в релизе.



В банке добавили, что среди предложений туроператора можно выбрать 25 направлений на 70 курортов мира чартерной и регулярной перевозкой из 60 регионов России.

