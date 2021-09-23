Cудебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции согласилась с мнением прокуратуры о необходимости ужесточить наказание мошеннику, осужденному за использование чужой банковской карты, сообщила пресс-служба суда.

Коллегия отменила приговор Дорогобужского районного суда Смоленской области в отношении осужденного за покушение на мошенничество с использованием электронных средств платежа группой лиц по предварительному сговору.

Как следует из материалов дела и приговора, осужденный совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, нашли банковскую карту и оплачивали ею товары бесконтактным способом через устройства терминалов оплаты в торговых сетях. За совершение этого преступления злоумышленник был осужден по статье 159.3 Уголовного кодекса РФ («Хищение денежных средств, совершенное с использованием электронного средства платежа»). Однако прокуратура Смоленской области не согласилась с такой квалификацией преступления.

«Как следует из материалов уголовного дела, при оплате осужденным найденной им банковской картой товаров в магазинах бесконтактным способом работники торговых организаций не принимали участия в осуществлении операций по списанию денежных средств с банковского счета, осужденный не сообщал работникам торговых организаций ложные сведения о принадлежности карты и в заблуждение их не вводил. Действующими нормативными актами на уполномоченных работников торговых организаций, осуществляющих платежные операции с банковскими картами, обязанность идентификации держателя карты по документам, удостоверяющим его личность, не возлагается», — поясняется в пресс-релизе.

В ходе рассмотрения кассации представитель прокуратуры настаивал на отмене приговора Дорогобужского районного суда для возможной переквалификации действий осужденного как более тяжкого преступления. Судебная коллегия согласилась с доводами прокуратуры и вернула дело на дополнительное расследование.