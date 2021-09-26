Банк «Уралсиб» снизил требования к размеру минимального первоначального взноса до 20% по ипотечному кредиту, оформляемому по двум документам, один из которых паспорт, а второй документ на выбор заемщика: СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение, заграничный паспорт. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Как уточняется в релизе, оформить ипотеку по двум документам с первоначальным взносом 20% можно при покупке квартиры в новостройке или на вторичном рынке, а также в рамках льготных госпрограмм («Ипотека с господдержкой» и «Ипотека для семей с детьми»).

Данная возможность доступна для всех категорий заемщиков, кроме собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей, для которых минимальный первоначальный взнос при оформлении по двум документам составляет 40%.