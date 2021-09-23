Газпромбанк предлагает оформить кредит наличными по акционным ставкам. Предложение действует в период с 23 по 27 сентября, сообщили в кредитной организации.

Так, минимальная ставка в 5,5% годовых предлагается по кредиту на 5 млн рублей; при оформлении кредита в сумме от 300 тыс. до 4 999 999,99 рубля ставка составит 6,5% годовых, от 100 тыс. до 299 999,99 рубля — 8,9%, указано в релизе.

Если сумма кредита не превышает 1 млн рублей, его можно оформить по одному документу — паспорту гражданина РФ. Зарплатные клиенты ГПБ могут в том числе оформить кредит в мобильном приложении «Телекард 2.0».

«При подаче заявки на кредит до 1 млн рублей через сайт предусмотрена доставка на дом более чем в 50 городах России. После одобрения заявки в удобное для клиента время представитель банка бесплатно доставит дебетовую «Умную карту», на которую зачислена одобренная сумма кредита», — отмечается в сообщении.



В банке подчеркивают, что акционные ставки распространяются только на кредиты, оформленные со страхованием жизни и здоровья клиента.