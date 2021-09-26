СберБанк распространил функцию фиксации курса валют на момент покупки на дебетовую и кредитную «СберКарту». Ранее такая возможность была у владельцев «СберКарты Тревел», пояснили в кредитной организации.

В банке отмечают, что фиксация курса валюты особенно актуальна для клиентов, которые совершают покупки по карте за рубежом или через иностранные интернет-магазины.



«Обычно при таких трансакциях сумма списывается не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. За этот период курс может измениться не в лучшую для клиента сторону. Для владельцев дебетовой «СберКарты» и кредитной «СберКарты» курс конвертации фиксируется на момент авторизации и оформления покупки, тем самым делая сумму списания предсказуемой», — говорится в релизе.