Повышение пенсии в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего возраста, приобретение стажа на Севере или увольнение с работы, не привязано к фиксированным датам в течение года и устанавливается пенсионерам при наступлении соответствующих обстоятельств. Соответствующие разъяснения опубликованы на сайте Пенсионного фонда России.

Так, повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста. Самому пенсионеру при этом не надо ничего делать для получения надбавки — Пенсионный фонд автоматически устанавливает ее по имеющимся данным, подчеркивают в организации.

Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере. Но в таком случае надо подать заявление с подтверждающими документами в ПФР, после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца.

В Пенсионном фонде напоминают, что те, кто полностью выработал северный стаж, имеют право досрочно, на пять лет раньше, уйти на пенсию и получать повышенные выплаты независимо от места проживания. Минимально необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии составляет 15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных местностях. Требования по страховому стажу при этом составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Если северный стаж выработан не полностью, возраст назначения пенсии снижается за каждый отработанный год в северном регионе.

«Повышенную пенсию также получают те, кто живет на Севере. Страховая пенсия и повышения к ней увеличиваются на районный коэффициент конкретного региона», — указывают в ПФР.

Наряду с этим есть перерасчеты, которые ежегодно осуществляются в одни и те же даты, обращают внимание в фонде. «Например, 1 января, когда индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров, или 1 апреля, с которого ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Другой такой датой является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности», — разъясняет ПФР.



«Все перерасчеты, которые проходят в течение года в фиксированные даты, Пенсионный фонд осуществляет автоматически, без обращения со стороны пенсионеров», — уточняют в фонде.