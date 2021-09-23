Совет директоров «М.Видео — Эльдорадо» одобрил проект по развитию в рамках группы, специализирующейся на электронной коммерции и розничной торговле электроникой и бытовой техникой, финтех-направления и приобретение с этой целью 100% кредитной платформы «Директ Кредит». Об этом сообщили в компании, уточнив, что сумма сделки может составить порядка 1,3 млрд рублей.

Как поясняется, группа «М.Видео — Эльдорадо» намерена развивать платформу «Директ Кредит» в качестве ведущего провайдера финтех-сервисов для всей отрасли розничной торговли, включая онлайн- и офлайн-кредитование, платежные инструменты для клиентов и партнеров.

Планируются развитие на базе платформы «перспективного направления технологичных финансовых сервисов в рамках активно растущей мобильной платформы OneRetail, экспорт финтех-решений для всего российского ретейла и дальнейший рост доли кредитного брокера на рынке POS-кредитования», указывают в компании. «Среди финтех-проектов группы — совершенствование онлайн-сервисов кредитования физических и юридических лиц, запуск новых платежных инструментов и кассовых решений, подписочных сервисов. Приобретение технологичной платформы, на которую уже приходится существенная доля кредитных сервисов «М.Видео — Эльдорадо», и ее интеграция в периметр группы также позволит оперативно повысить качество клиентского сервиса и улучшить экономику кредитных продуктов», — отмечается в релизе.

В справке компании говорится, что «Директ Кредит» (ООО «Директ Кредит Центр») является крупнейшим кредитным брокером в России, занимая 25% рынка POS-кредитования. К платформе подключено более десятка банков и финансовых организаций. ООО «Директ Кредит Центр» принадлежит инвестиционному холдингу SFI.



«М.Видео — Эльдорадо» планирует использовать собственные средства для финансирования сделки. Группа получила разрешение на нее от Федеральной антимонопольной службы. Пройти все необходимые корпоративные процедуры и завершить сделку планируется до конца 2021 года.