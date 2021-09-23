Новый доклад о банковских экосистемах, который Центробанк планирует представить в октябре, будет содержать в себе финальную концепцию регулирования этого рынка, сообщил глава департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов в ходе вебинара Fitch Ratings «Российские банки: последствия пандемии и новые вызовы».

«Мы планируем выпустить сейчас второй отчет, в начале октября, где разберем основные предложения, основные комментарии, дадим нашу оценку этим предложениям и определимся уже с финальной концепцией. Может быть, какие-то еще будут там в дальнейшем уточнения, но в целом это будет уже более-менее финальная концепция. На базе нее мы потом соберем из банков детальную информацию по объему мобилизованных активов, которые есть у них на балансе, для того, чтобы сделать детальную калибровку. Это мы планируем завершить, наверное, до конца года», — сказал Данилов, уточнив, что начать внедрять регулирование планируется уже в следующем году.

ЦБ в июне выпустил доклад для общественных обсуждений «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы», в котором предложил варианты регулирований экосистем в РФ.

В частности, в рамках реализации гибкого подхода регулирования ЦБ предложил повысить требования к капиталу для банков, развивающих крупные экосистемы. Доклад ЦБ встретил много критики со стороны банковского сообщества, которое отметило, что предложенные регулятором меры слишком жесткие.