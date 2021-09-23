Новый доклад о банковских экосистемах, который Центробанк планирует представить в октябре, будет содержать в себе финальную концепцию регулирования этого рынка, сообщил глава департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов в ходе вебинара Fitch Ratings «Российские банки: последствия пандемии и новые вызовы».

«Мы планируем выпустить сейчас второй отчет, в начале октября, где разберем основные предложения, основные комментарии, дадим нашу оценку этим предложениям и определимся уже с финальной концепцией. Может быть, какие-то еще будут там в дальнейшем уточнения, но в целом это будет уже более-менее финальная концепция. На базе нее мы потом соберем из банков детальную информацию по объему мобилизованных активов, которые есть у них на балансе, для того, чтобы сделать детальную калибровку. Это мы планируем завершить, наверное, до конца года», — сказал Данилов, уточнив, что начать внедрять регулирование планируется уже в следующем году.

ЦБ в июне выпустил доклад для общественных обсуждений «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы», в котором предложил варианты регулирований экосистем в РФ.

В частности, в рамках реализации гибкого подхода регулирования ЦБ предложил повысить требования к капиталу для банков, развивающих крупные экосистемы. Доклад ЦБ встретил много критики со стороны банковского сообщества, которое отметило, что предложенные регулятором меры слишком жесткие.

Банк России поддержал предложение рынка по регулированию экосистем

Банк России поддерживает предложение участников рынка в отношении экосистем. Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в ходе в онлайн-встречи по обсуждению проекта Основных направлений развития финансового рынка на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, организуемой регулятором при участии Аналитического центра «Форум».