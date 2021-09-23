Генпрокуратура РФ направила в суд дело шести создателей финансовой пирамиды в Хабаровске, получивших более 1,2 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Юлии Пуни, Виктории Швец, Татьяны Пахомовой, Святослава Севрюка, Сергея Левченко и Максима Серкина. Органами предварительного следствия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)) и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2017 года Серкин вместе со своей сестрой Екатериной Дружининой создал в Хабаровске преступное сообщество по типу финансовой пирамиды на базе ранее учрежденных в 19 регионах страны и подконтрольных им кредитных потребительских кооперативов.

Следствие полагает, что злоумышленники, а также неустановленные лица на основании договоров передачи личных сбережений привлекли денежные средства около 2 тыс. граждан на общую сумму более 1,2 млрд рублей, производя по ним выплату процентов за счет денег новых пайщиков.

Расследование уголовного дела в отношении неустановленных лиц продолжается. Дружинина находится в розыске, уточнили в ведомстве.