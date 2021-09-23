Банк России продолжит процесс «чистки» банковского сектора, общее количество кредитных организаций еще сократится. Такой прогноз озвучил старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин в ходе вебинара Fitch Ratings «Российские банки: последствия пандемии и новые вызовы».

«Мы считаем, что «чистка» сектора продолжится. ЦБ во время пандемии для того, чтобы снизить регулятивную нагрузку на банки, на менеджмент и, соответственно, сотрудников банка, на какое-то время приостанавливал проверки, поэтому количество отзывов лицензий в первом полугодии прошлого года было меньше. Но, как мы видим, во втором полугодии — начале этого года ЦБ вернулся, и мы думаем, что общее количество банков в системе продолжит снижаться», — сказал Лопатин.

По мнению аналитика, на рынке также стоит ожидать слияния и поглощения кредитных организаций, так как не все маленькие и средние банки готовы конкурировать за хороших заемщиков с крупными игроками рынка.

В свою очередь, директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов также подтвердил, что процесс отзыва банковских лицензий продолжится. «Процесс, конечно, будет продолжаться, но он не носит какого-то значимого характера для банковского сектора в том смысле, что не оказывает большого влияния», — сказал он.

Данилов уточнил, что кредитные организации, у которых отзываются лицензии, занимают менее 1% всего рынка.