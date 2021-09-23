Действующая налоговая система в России основана на себестоимости сырья без учета конъюнктуры мировых цен на такую продукцию, из-за чего увеличиваются рентные доходы компаний. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами бюро РСПП.

«Действующий порядок налогообложения основан на себестоимости сырья и не учитывает конъюнктуру мировых цен на такую продукцию, что мы наблюдаем особенно в текущем году, и резко увеличиваются рентные доходы компаний в результате изменения внешней конъюнктуры с точки зрения роста ценовых показателей. При этом государство, не получая доходов из-за роста конъюнктуры цен, еще и несет дополнительные бюджетные траты при государственных закупках в результате роста в том числе внутренних цен на эту продукцию. Мы считаем, что это несправедливо», — сказал глава Минфина.

По словам министра, ключевая идея заключается в том, чтобы уровень налоговых изъятий, именно рентных изъятий был соразмерен доходности компаний, чтобы доступ к этим средствам получила большая часть населения, которая нуждается в господдержке.

«В мировой практике уровень изъятия природной ренты при добыче твердых полезных ископаемых составляет около 3—5% от выручки. В России даже с учетом прошлогодних изменений этот показатель находится в пределах 1—2%. При этом в нефтегазовой отрасли уровень налоговых платежей напрямую связан с ценовой конъюнктурой на мировых рынках и позволяет накапливать резервы для поддержки экономики и социальной сферы», — отметил он.

Силуанов добавил, что в результате переговоров с представителями отрасли удалось согласовать новые подходы в налогообложении, а именно привязать ставки налога на добычу полезных ископаемых к рыночным котировкам на отдельные виды твердых полезных ископаемых. «Договорились также о введении акциза на жидкую сталь, который также будет увязан с динамикой мировых цен», — заключил глава Минфина, уточнив, что предложенные изменения фактически выведут Россию на среднемировой уровень изъятия природной ренты, которая будет направляться на финансовое обеспечение национальных целей развития.