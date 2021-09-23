Инвестхолдинг SFI внесет в капитал своей дочерней лизинговой компании «Европлан» 1 млрд рублей. О соответствующем решении совета директоров от 21 сентября сообщили в SFI в четверг, 23 сентября.

Как уточняется, сумма вносится в капитал двумя траншами: первый в размере 800 млн внесен 23 сентября, второй взнос будет сделан до конца месяца. Холдинг использует собственные средства.

«Мы приняли решение внести вклад в имущество «Европлана», чтобы поддержать развитие бизнеса нашей дочерней компании с учетом ускоренного роста рынка автолизинга, лидером которого является «Европлан». Увеличение размера капитала расширит возможности лизинговой компании по дальнейшим заимствованиям для приобретения автотранспорта и техники для клиентов», — комментирует генеральный директор SFI Авет Миракян.



Капитал ПАО «ЛК «Европлан» на 30 июня 2021 года составлял 20,1 млрд рублей. За первое полугодие 2021 года бизнес «Европлана» вырос в два раза: компания закупила и передала в лизинг автотранспорт и технику на общую сумму 80 млрд рублей с НДС.