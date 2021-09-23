В Красноярском крае полиция проводит проверку по факту повреждения банкомата кухонной сковородой. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Как рассказали в полиции, в дежурную часть поступило сообщение от сотрудника банка о том, что поздно ночью неизвестные повредили принадлежащий финучреждению банкомат. Сумма причиненного ущерба превысила 124 тыс. рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Под подозрение попал ранее не судимый местный житель 1982 года рождения, который накануне пользовался устройством.

«Стражи порядка выяснили, что мужчина со своей супругой хотели внести денежные средства на счет своей банковской карты, однако из-за технической ошибки это сделать не удалось, денежные средства остались в банкомате и на счет не поступили. Тогда, отчаявшись, мужчина пришел домой, взял у своей супруги кухонную сковороду и направился к банкомату, после чего разбил имущество банка и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении. Там размещен фрагмент соответствующей записи с камеры видеонаблюдения .

«В настоящее время сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по Таймырскому району проводится проверка по данному факту, по результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — информируют в МВД.