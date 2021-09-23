Российские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику по итогам основной торговой сессии в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос к предыдущему закрытию на 0,52% и составил 4 052,14 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,34% — до отметки 1 753,21 пункта.

По итогам торговой сессии рост котировок продемонстрировали, в частности, акции «Магнита» (плюс 5,2%), «Яндекса» (плюс 1,63%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 1,31%), «Газпрома» (плюс 0,85%), Мосбиржи (плюс 0,05%). Зафиксировано падение цены на акции «Полюса» (минус 1,58%), Mail.ru (минус 1,44%), «Норникеля» (минус 0,24%), СберБанка (минус 0,24%), МТС (минус 0,24%).



«Еще одна сессия завершилась на российском фондовом рынке повышением — внешний фон вполне благоприятный, ничто не мешает инвесторам карабкаться вверх, как бы странно это ни выглядело. <…> В отличном плюсе сегодня оказались акции «Магнита». <…> Продолжается рост в бумагах «Роснефти», не отстает и «Яндекс». В минусе торгуются акции «ФосАгро». <…> Под давлением остаются акции «Полиметалла» и «Полюс Золота» на фоне понижения цены на драгметалл», — отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.