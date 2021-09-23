Третий форум «Будущее управленческих профессий: Tech-реальность» пройдет 27 сентября в Москве, в ММПЦ «Россия Сегодня». Об этом сообщил организатор форума — Ассоциация менеджеров.

Участники форума будут работать в двух секциях. Предметом дискуссий станут актуальные для бизнес-сообщества тренды: ускорение цифровой трансформации в условиях карантинных ограничений, развитие креативных индустрий, экономики впечатлений и шеринг-экономики, преодоление кризисов, вызванных последствиями коронавируса.

Как сообщили представители Ассоциации менеджеров, участникам предстоит найти ответы на целый ряд важных для бизнес-сообщества вопросов. Как, имея высококачественный уровень жизни, топ-менеджеры призваны заботиться о своих коллективах в ковидных реалиях? Какие компетенции становятся принципиально важными для топ-менеджеров на сегодняшний день? В какой степени soft skills призваны дополнять hard skills для управленцев? Что сегодня означает «зрелость» управленческих решений?

Разобраться помогут старший партнер, председатель совета директоров консалтинговой компании Ward Howell Георгий Абдушелишвили, старший вице-президент, директор департамента коммуникаций банка «Открытие» Анна Кантер, министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко, генеральный директор «Mary Kay Россия» Алла Соколова, генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон, президент группы компаний «Русские Башни» Александр Чуб и другие спикеры.

Форум пройдет с 11:00 до 17:00 в ММПЦ «Россия Сегодня». Зарегистрироваться для участия можно по ссылке .