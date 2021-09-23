Рубль укрепил позиции к доллару и символически подорожал к евро по итогам основной валютной сессии в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,79 рубля, что на 18 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на этот же момент времени стоил 85,42 рубля (минус 2 копейки).

В ходе сессии было проведено 36,8 тыс. сделок с долларом на 2,6 млрд долларов и 6,2 тыс. сделок с евро на 337,5 млн евро. Курсовые диапазоны составили 72,56—73,27 рубля за доллар и 85,09—85,51 рубля за евро.

Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отмечает, что в четверг укреплению рубля способствовал позитивный внешний фон.

«Рынки отыгрывают вчерашние итоги заседания ФРС. Поначалу риторика регулятора испугала инвесторов, так как содержала предупреждение о возможном начале повышения процентной ставки уже в следующем году, а также о скором сворачивании монетарных стимулов, которое может завершиться уже к середине 2022 года. Однако не была названа даже точная дата старта этого процесса. К тому же начало сокращения покупок активов увязано с существенным прогрессом в достижении целей ФРС по занятости. Поэтому рынки уже сегодня перешли к росту, поддерживаемые сохранением денежных вливаний со стороны американского регулятора. <…> Развивающиеся валюты в четверг демонстрируют активное укрепление благодаря оптимизму мировых рынков. Дополнительную поддержку сектору оказывает поступательное снижение доллара», — написал аналитик.