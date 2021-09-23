Рейтинговое агентство Fitch ожидает, что прибыль российских банков по итогам 2021 года составит около 2 трлн рублей. Об этом на вебинаре агентства заявил старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

«По прибыльности, скорее всего, в этом году будет рекорд для системы. За первое полугодие банки заработали примерно 1,2 триллиона [рублей], во многом это было поддержано роспуском резервов. Но во втором полугодии, возможно, такого значительного роспуска резервов не будет, но, скорее всего, на уровень 1,8—2 триллионов рублей, даже ближе к 2 триллионам, сектор, я думаю, выйдет», — сказал он.

Вместе с тем Fitch прогнозирует снижение темпов роста розничного кредитования во втором полугодии 2021 года.

«Мы ожидаем небольшого снижения роста розничного кредитования во втором полугодии во многом за счет ипотеки, потому что есть факторы, которые будут на это влиять, в том числе и повышенные ставки, и менее выгодные условия по ипотеке на текущий момент. Если смотреть с начала года, за первое полугодие розничное кредитование выросло примерно на 12%, то есть если мы говорим, что будет небольшое замедление во втором полугодии, то, скорее всего, к 20% в целом по году мы придем», — сказал Лопатин.

При этом по корпоративному кредитованию в 2021 году аналитик ожидает роста в диапазоне от 7% до 10%.

Согласно прогнозам Банка России, чистая прибыль банковского сектора по итогам 2021 года может достичь рекордных 2,5 трлн рублей в случае сохранения текущих темпов роста. По итогам восьми месяцев 2021 года прибыль российских банков составила 1,7 трлн рублей.